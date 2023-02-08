Водителей Адыгеи просят отказаться от поездок на машинах из-за снега

В Адыгее продолжается очистка территорий от снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее продолжается очистка территорий от снега. Для этого в работах задействовано 118 спецмашин. Водителей просят в ближайшее время отказаться от поездок на машинах, в связи с погодными условиями.

- Особое внимание уделяется дорогам и маршрутам общественного транспорта, участкам вблизи социальных объектов, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Для очистки дорог также используют 6,2 тысячи тонн песка, 2,3 тысячи тонн соли и 2,8 тысяч тонн пескосоляной смеси.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в республику пришла запоздавшая зима. Первый снег в 2023 году засыпал улицы Адыгеи.