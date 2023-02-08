Житель Кубани год получал пенсию умершей родственницы

Дело передали в суд Фото из архива КП

Житель Кубани год незаконно получал пенсию умершей родственницы. Мужчину будут судить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 39-летний житель Апшеронска не сообщил о смерти родственницы в учреждения, которые занимаются обязательным пенсионным и социальным обеспечением. За год мужчина похитил около 420 тысяч рублей пенсии. На период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- Следственным подразделением ОМВД РФ по Апшеронскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Теперь мужчина грозит до шести лет лишения свободы.