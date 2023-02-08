Работы выполнили воспитанники детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Выставку к 80-летию освобождения Краснодара откроют в художественной школе им. В. А. Филиппова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Экспозиция «Вернисаж на открытом воздухе» начнет работу 10 февраля в 13:00 на улице Красной, 168. Жителям и гостям города представят 34 картины, посвященные 80-летию со дня освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Работы выполнили воспитанники детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств.

- Учащиеся школ искусств приняли активное участие в школьных мероприятиях - классных часах, беседах, лекциях, посвященных освобождению Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. По итогам всех мероприятий учащиеся создали творческие работы, которые вошли в экспозицию городской выставки, - отметила начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в краевом центре к 80-летию освобождения города пройдет акция «Краснодар 1943. Живая история». Жители и гости города увидят театрализованный пролог, в котором актеры расскажут об оборонительной операции Краснодара в трех эпизодах - нападение, оккупация и освобождение.