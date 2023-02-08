Проект благоустройства набережной Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Динском районе Кубани благоустроят набережную реки Кочеты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Общественную территорию приведут в порядок в станице Динской. Работы здесь выполнят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Специалисты обустроят пешеходные аллеи, два детских игровых комплекса, уличное освещение и установят скамейки. Кроме того, здесь высадят молодые лиственные деревья, кустарники, цветники и построят две новые лестницы для спуска к воде.

- Рельеф местности в этой части берега реки сложный, потребуется его подготовка - демонтаж опорной стены, металлических ограждений, старых лестничных сходов и укрепление береговой линии, - отметил временно и.о. министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. - На участке площадью свыше семи тысяч квадратных метров появится место для занятий спортом, игр и отдыха.

Завершить работы на набережной планируют к концу ноября.