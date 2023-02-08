РНКБ возобновляет выдачу автокредитов в рамках льготных госпрограмм

В 2023 году Банк РНКБ продолжает выдачу автокредитов на новые автомобили по государственной программе льготного кредитования. В рамках программы скидка на приобретение автомобиля составляет 20% от его стоимости. По льготным автокредитам доступны автомобили стоимостью до 2 млн рублей, марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, китайский кроссовер Haval Jolion, а также электромобили марки Evolute, на которые действует скидка в размере 25% от стоимости электромобиля, но не более 625 тыс. рублей.

В 2023 году на получение льготного автокредита могут рассчитывать граждане, имеющие минимум 1 ребенка, работники государственных медицинских и образовательных учреждений, военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры, а также те, кто покупает автомобиль впервые, либо покупает электромобиль, либо сдает старую машину в trade-in (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года).

В 2022 году в рамках государственной программы льготного автокредитования клиенты банка РНКБ получили льготные кредиты на приобретение автомобиля на общую сумму более 134,5 млн рублей. Средняя сумма автокредита составила 615 тысяч рублей, при этом стоимость транспортного средства, на покупку которого оформлялся кредит, в среднем составляла около 1 млн рублей. За весь период участия РНКБ в программах льготного автокредитования более 4 500 клиентов банка приобрели автомобиль по специальным условиям.

Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении "РНКБ 24/7".

Клиенты, которые не попадают под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты в рамках собственных программ РНКБ -"Автостандарт" и "Автолайт".