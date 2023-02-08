На капремонт соцучреждений в сельской местности направят около 1,3 млрд рублей. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В сельской местности Адыгеи отремонтируют 27 зданий соцучреждений и объектов инфраструктуры. В республике реализуют госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».

- Мы стремимся к тому, чтобы постоянно повышать уровень жизни в сельской местности. Поэтому не снижайте темпы работ. Для этого необходимо принять активное участие в заявочной кампании. Кроме КРСТ, включайтесь в другие программы, чтобы привлечь максимально возможный объем средств для улучшения жизни на селе, – рассказал глава региона Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ранее в республике отремонтировали 120 объектов в рамках госпрограммы. В этом году на эти цели направят порядка 1,3 млрд рублей.