В ДТП пострадала пассажирка ВАЗ Фото: t.me/gibdd_nvrsk

В Новороссийске водитель ВАЗ врезался в опорную стену. В ДТП пострадала 23-летняя пассажирка легковушки, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД РФ по городу-герою.

Авария произошла накануне, 7 февраля, около 19:40. Предварительно, водитель 31-летний водитель ВАЗ-2112, проезжая со стороны улицы Герцена в сторону улицы Ясной, не выдержал безопасный интервал между автомобилями и столкнулся с легковушкой Geely.

После удара ВАЗ-2112 съехал с дороги и врезался в опорную стену. В ДТП пострадала 23-летняя пассажирка легковушки. Девушку с травмами госпитализировали.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2112 не пострадал. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД РФ по Новороссийску.

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