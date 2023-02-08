На Кубани – самые надежные поставщики зерна

Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский»

Экспертный совет III ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года – 2022» озвучил лучших игроков в аграрной отрасли – ими стали 19 победителей в 6 номинациях. 3 февраля на торжественной церемонии награждения в «Особняке на Волхонке» (г. Москва) присутствовали представители Минсельхоза Российской Федерации, владельцы и руководители ведущих предприятий АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств России. В номинации «Надежный поставщик года», где эксперты оценивали компании, поставляющие зерно на внутренний рынок, победителями стали два сельхозпроизводителя из Краснодарского края.

ГК «Концерн «Покровский» стала лауреатом в сегменте крупных агрохолдингов. Земельный банк концерна составляет 242 тыс. га, все земли консолидированы в Краснодарском крае. В сезоне 2021/22 группа компаний поставила на внутренний рынок более 320 тыс. т продовольственной пшеницы, 38 тыс. т ячменя и 45 тыс. т кукурузы на зерно. Более 90% продукции поставляется постоянным покупателем.

Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский»

«Покровский» поставляет зерно и другую сельхозпродукцию собственного производства на российский рынок уже 17 лет, с 2006 года. С 2011 года мы вышли на экспорт, однако более 50% своего зерна, а также 100% подсолнечника, рапса и сои мы по-прежнему реализуем внутри страны. Концерн выращивает сырье для производителей хлеба, муки, масла, комбикормов, со многими из них работаем более 10-15 лет. С партнерами выстраиваем честные и взаимовыгодные отношения, никогда не подводим, не переписываем условия контрактов, не срываем поставки. Но главное – мы гарантируем качество своей продукции и всегда исполняем все свои обязательства. Хочу поблагодарить организаторов и экспертный совет Премии за высокую оценку нашей работы и пожелать всем собравшимся здесь коллегам активного развития и процветания», - отметила коммерческий директор ГК «Концерн «Покровский» Екатерина Кравченко на церемонии награждения.

Среди средних сельхозпроизводителей победителем стало АО «АгроГард». Компания была образована в 1993 году в Краснодарском крае, ее связывают с основным владельцем одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро» Андреем Гурьевым. На территории региона она владеет 4 агропредприятиями в Брюховецком, Кореновском, Выселковском и Тихорецком районах и обрабатывает более 50 тыс. га пашни. Объем реализованной продукции в сезоне 2021/22 составил 488 тыс. т, или 93,1% объема произведенной зерновой продукции. 100% реализуемой зерновой продукции поставляется на внутренний рынок.

Среди победителей III национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия - такие компании как «Щелково-Агрохим», «ЭКО-культура», «Эконива», Ростсельмаш, ГК «Черкизово» и другие яркие игроки отрасли, достижения которых в разных номинациях отметили эксперты премии. Объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов и победителей установленной методике гарантировал независимый консультант и профессиональный аудитор — компания «Технологии Доверия» (ранее — PwC в России).

«Прошедший год был сложным для всех, аграриям приходилось приспосабливаться к работе в новых условиях, но, несмотря ни на что, они наращивали объемы производства сельхозпродукции, добивались новых рекордов, открывали новые рынки. Наша премия призвана еще раз подчеркнуть важность агропромышленного комплекса, напомнить всем о роли сельского хозяйства в развитии экономики в целом», - сообщается в официальном пресс-релизе организаторов премии.

Справка о группе компаний

ГК «Концерн «Покровский» (www.concernpokrovsky.com) является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям: 1 место по эффективности на гектар, 6 место – по производству сахара, 9 место – по производству молока. В 2022 году концерн, по версии Forbes, вошел в топ-5 крупнейших землевладельцев России – земельный банк группы компаний составляет 242 тысячи гектаров, его стоимость эксперты издания оценили в 67,8 млрд рублей. Приоритетное инвестиционное направление концерна — сельское хозяйство и переработка. Агробизнес группы компаний объединяет 22 хозяйства в 17 районах Краснодарского края, годовой валовый сбор сельскохозяйственной продукции превышает 2,5 млн тонн.