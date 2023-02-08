Владелец Mercedes погасил весь долг Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Житель Кубани погасил 425 штрафов, чтобы не лишиться Mercedes. Мужчина выплатил более 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Так, житель Белореченска ранее не оплатил 425 штрафов за нарушение ПДД на 765 тысяч рублей. Судебные приставы установили, что мужчина владеет автомобилем Mercedes. Застать должника дома вместе с машиной не удалось.

При поисках выяснилось, что мужчина часто ездит по одному маршруту на заработки в Москву. Позже черный Mercedes-Benz C200 остановили сотрудники ДПС столицы.

- На основании специального поручения, вынесенного судебным приставом Белореченского районного отделения ГУ ФССП России по краю, его столичный коллега составил акт описи и ареста имущества, после чего автомобиль был изъят и помещен на специализированную стоянку, - сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Через несколько дней владелец автомобиля выплатил всю сумму. Мужчина погасил штрафы на 765 тысяч рублей и вместе с тем заплатил 498 тысяч рублей исполнительского сбора. Всего водитель выплатил 1 млн 264 тысячи рублей.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что житель Краснодара лишился Mercedes из-за долга по алиментам. Мужчина не выплатил около 500 тысяч рублей.