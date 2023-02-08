Сочи получит 25 новых автобусов на метане

Их поставит государственная транспортная лизинговая компания.

В Сочи поставят 25 новых автобусов на метане в 2023 году. Транспорт будет оборудован видеокамерами с онлайн-доступом из диспетчерской. Также можно оплатить проезд самостоятельно, для этого установят валидаторы.

- В Год экологии по нацпроекту в Сочи уже поступило 26 автобусов на газомоторном топливе. На сегодняшний день они работают на маршрутах №12 и №17 в центральной части города, – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, до конца 2025 года курорт получил 51 автобус на метане по нацпроекту. Их поставит государственная транспортная лизинговая компания.