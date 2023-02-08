Новый магнитно-резонансный томограф получила ККБ №2 в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый магнитно-резонансный томограф получила Краевая клиническая больница №2 в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Медоборудование в учреждение закупили по нацпроекту «Здравоохранение». В отделении лучевой диагностики 8 февраля начали проводить первые исследования.

Отмечается, что аппарат с высокой скоростью позволяет получить качественные изображения и более точно обследует пациентов с онкологическими заболеваниями.

- Появилась возможность исследовать по современному протоколу реанимационных больных и поступивших с экстренной патологией. Плюс этот аппарат более удобен благодаря специальной конструкции магнита, - отметил главврач ККБ № 2 Сергей Габриэль.

В 2022 году шесть медучреждений, помогающие пациентам с онкологическими заболеваниями, получили 138 аппаратов. В том числе в больницы поставили шесть единиц «тяжелого» оборудования - КТ, МРТ, аппарат брахитерапии, близкофокусной рентгенотерапии, рентгенодиагностический комплекс.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что больница Горячего Ключа получила два аппарата для ультразвуковой терапии. Кроме того, в медучреждение поставили аппарат для лечения фонофорезом.