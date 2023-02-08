Жительница Славянского района сообщила в полицию об угрозах со стороны ее мужа Фото из архива КП

На Кубани мужчина напал с железной цепью на полицейского. Участковому удалось задержать его и доставить в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло вечером 7 февраля в Славянском районе. 47-летняя местная жительница позвонила в полицию и рассказала об угрозах со стороны мужа. Для проверки на место выехал старший участковый уполномоченный полиции.

Зайдя в дом, полицейский застал семейный конфликт. При этом поведение 45-летнего супруга женщины говорило о том, что он находится в наркотическом опьянении. Мужчина во время ссоры угрожал жене.

Участковый начал успокаивать хозяина, но тот схватил железную цепь и напал с ней на полицейского. Мужчине удалось обезоружить его, задержать и доставить в отдел полиции. Экспертиза показала, что мужчина действительно употреблял наркотические или психотропные вещества без рецепта врача. На задержанного составили административный протокол.

Те временем в полиции проводят проверку по факту нападения жителя на участкового.

- В действиях мужчины, напавшего на участкового уполномоченного полиции, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», - сообщили в пресс-службе краевого МВД. - Собранные полицейскими материалы проверки будут направлены в территориальное подразделение СК России для принятия процессуального решения.