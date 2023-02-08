Агропромышленный технопарк планируют построить в Сочи

Научный центр Российской академии наук и совхоз «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи планируют построить агропромышленный технопарк. Его создадут для развития субтропических культур. Научный центр Российской академии наук и совхоз «Россия» обсудили условия сотрудничества и заключили соглашение.

- Основная цель сотрудничества — разработка концепции агропромышленного технопарка «Субтропики России», которая предусматривает научное и техническое сопровождение проекта, - заявил директор департамента по охране окружающей среды Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, будет создана программа образования в области производства сельскохозяйственной продукции, агрохимии и агропочвоведения.