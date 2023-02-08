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НовостиОбщество8 февраля 2023 11:12

Агропромышленный технопарк планируют построить в Сочи

Его создадут для развития субтропических культур
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Научный центр Российской академии наук и совхоз «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве.

Научный центр Российской академии наук и совхоз «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи планируют построить агропромышленный технопарк. Его создадут для развития субтропических культур. Научный центр Российской академии наук и совхоз «Россия» обсудили условия сотрудничества и заключили соглашение.

- Основная цель сотрудничества — разработка концепции агропромышленного технопарка «Субтропики России», которая предусматривает научное и техническое сопровождение проекта, - заявил директор департамента по охране окружающей среды Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, будет создана программа образования в области производства сельскохозяйственной продукции, агрохимии и агропочвоведения.