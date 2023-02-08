На Кубани банду из пятерых мужчин осудили за вооруженное нападение, убийство и кражи

Одного из осужденных отпустили в зале суда Фото из архива КП

На Кубани пятерых жителей осудили за вооруженное нападение, убийство и кражи. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в феврале 2019 года 39-летний и 36-летний осужденные решили ограбить в станице Ивановской Красноармейского района дом и магазин местного предпринимателя. С собой они взяли самодельный пистолет и боеприпасы. Пытаясь пробраться в помещение, мужчины встретили на пороге хозяина.

- Злоумышленники напали на мужчину и нанесли ему множество ударов руками и ногами в различные части тела, а 39-летний фигурант нанес ему металлической трубой более семи ударов по голове. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате причиненных ему повреждений, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - После этого обвиняемые спрятали тело потерпевшего в уличный туалет и скрылись с места преступления.

В мае 2019 года они же незаконно пробрались в офис компании в поселке Индустриальном Краснодара. Здесь они напали на мужчину и, угрожая убийством и избивая его, вынесли имущество, в том числе оружие, почти на 500 тысяч рублей.

Позже двое осужденных вместе с другим 25-летним сообщником, которому также назначили срок, совершили несколько краж в Краснодаре. Обвиняемые похитили деньги, часы известных брендов, ювелирные украшения и охотничье ружье более чем на 930 тысяч рублей.

В сентябре 2019 года с двумя другими 35-летними подсудимыми они планировали ограбить в дом в станице Динской, но не успели. Перед преступлением их задержали. Одного из сообщников - 25-летнего мужчину - поймали в мае 2019 года.

Так, одному из участников банды назначили 16 лет тюрьмы с ограничением свободы на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму - 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Других соучастников приговорили к пяти и шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пятого участника банды отпустили в зале суда – назначенные 2 года и 10 месяцев лишения свободы истекли в июне 2022 года со дня задержания.

С двух участников банды взыскали по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда одному из потерпевших и по 250 тысяч рублей в пользу другого потерпевшего.

- Приговор в законную силу не вступил, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.