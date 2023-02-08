Виновников привлекли к административной ответственности.

Свалку в водоохранной зоне Черного моря ликвидировали в Сочи. На ней обнаружили различные виды отходов. Например, туда скидывали резину, капрон, сталь, пластмассу, металл, бумагу, пищу, стекло и так далее.

- Территория свалки не оборудована сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов, в результате чего образующийся фильтрат попадал на открытый грунт и в водный объект, что создавало реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сотрудники прокуратуры направили в суд иск ликвидировать свалку. Обращение удовлетворено и вступило в законную силу.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, виновников привлекли к административной ответственности. Общая сумма назначенных штрафов составила более одного млн рублей.