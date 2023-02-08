В Новороссийске собирают гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясений жителей Турции

В Новороссийске открыли сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений жителей Турции. Об этом сообщил замглавы города-героя Олег Мацедонский.

Так, все желающие могут принести предметы первой необходимости в Генеральное консульство республики в Новороссийске по улице Свободы, 73. Гуманитарную помошь также принимают в Новороссийском общественном центре по улице Бирюзова, 6, каб. 7.

Отмечается, что сейчас необходимы такие вещи, как палатки, обогреватели, одеяла, зимняя одежда, спальные мешки, термосы, портативные зарядки.

- Вся собранная помощь будет передана нуждающимся жителям пострадавших регионов! Выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями! – написал Олег Мацедонский.