Вору в законе грозит до 15 лет тюрьмы за вымогательство земельного участка в Сочи

В октябре 2022 года мужчина объявлен в международный розыск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Сочи назначили «положенцем» за Адлерский район. Вор в законе долгое время был лидером уголовно-преступной банды. Все члены компании, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись одному 34-летнему сочинцу. Однако сотрудники МВД вычислили вора в законе.

- В октябре 2022 года мужчина объявлен в международный розыск за совершение преступления по статье “Получение должностным лицом материальных ценностей, денежных средств путем вымогательства взятки”, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина вымогал у местного жителя земельный участок стоимостью 3 миллиона рублей. В отношении вора в законе возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.