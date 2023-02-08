Проект благоустройства улицы Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Армавире до конца года благоустроят улицу Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Дизайн-проект в 2022 году победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На улице Кирова создадут зоны отдыха, фуд-корт, уложат тротуарную плитку перед фасадами исторических зданий. Кроме того, здесь расширят пешеходные зоны, оборудуют велодорожки и заменят уличное освещение и озеленят территорию.

Сейчас проект благоустройства улицы проходит госэкспертизу.

- Обновление важной для армавирцев территории позволит раскрыть уникальный потенциал центральной части города, связав наиболее популярные и выразительные объекты в единый культурно-исторический маршрут, - отметил вице-губернатор края Андрей Прошунин.

В 2022 году победителями конкурса также стали Анапа, Апшеронск, Курганинск и Славянск-на-Кубани.