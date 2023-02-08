Полицейские Анапы задержали преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе 21-летний местный житель взял телефон позвонить и сбежал с ним. Молодой человек похитил Iphone 12 Pro Max стоимостью 40 тысяч рублей.

- В полицию по факту кражи обратился молодой человек. Он пояснил, что находился в районе улицы Горького у автовокзала, когда к нему подошел незнакомый молодой человек и попросил позвонить. После этого злоумышленник похитил телефон и скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.