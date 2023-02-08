Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем российской науки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани поздравил жителей края с Днем российской науки. В честь праздника прошло торжественное мероприятие. Его провели в филармонии имени Г.Ф. Пономаренко в Краснодаре.

- Кубань всегда славилась талантливыми учеными. Наши земляки внесли большой вклад в развитие отечественной фундаментальной науки. Краснодарский край является развитым промышленным регионом, с высокотехнологичным сельским хозяйством. Это гарант продовольственной безопасности, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что инновационные разработки наших ученых позволяют АПК удерживать лидерские позиции в стране. Кроме того, достижения медиков помогают ежегодно спасать тысячи жизней.

Глава региона вместе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко осмотрели выставку достижений вузов и научных организаций края. Там им показали проект по выявлению и классификации вредоносных заболеваний ведущей для края культуры – озимой пшеницы.