Жителя Геленджика осудили за ранение мачете двоих полицейских и угрозы убийством приставу

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Геленджике озвучили приговор местному жителю за нападение на правоохранителей. Мужчину обвиняли в ранении мачете двоих полицейских и угрозах убийством приставу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в марте 2022 года. Судебные приставы прибыли в дом к 54-летнему жителю хутора Джанхот, который уклонялся от явки на судебное заседание. Его обвиняли в избиении человека. Но мужчина наотрез отказался ехать в суд, который не признавал. По его словам, он считал себя гражданином СССР.

При этом подсудимый достал мачете, начал размахивать им и угрожать убийством приставу.

- Судебный пристав реально воспринял угрозы убийством и сообщил об этом в территориальный следственный отдел краевого управления СКР. В тот же день следователем в отношении подсудимого было возбуждено уголовное дело и вынесено постановление о производстве обыска в его жилище в целях его задержания и изъятия орудия преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время обыска мужчина напал с мачете на двоих полицейских. Одного из сотрудников он ударил ножом в голову. Но тот отразил удар щитом, получив при этом повреждения левой кисти. Тем временем подсудимый напал на второго полицейского и ударил в область головы, причинив рубленую рану.

В суде мужчина вину не признал, изложив свою версию происшествия и процитировав Книгу Притчей Соломоновых. Однако она была доказана.

Подсудимому назначили 16 лет и четыре месяца лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей и ограничением свободы на один год. Отбывать первые четыре года наказания он будет в тюрьме, а оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима.

По иску потерпевшего в качестве морального вреда с подсудимого также взыскали полмиллиона рублей. Сумму покрыло имущество мужчины - автомобиль с прицепом.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.