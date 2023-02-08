В Новороссийске восстанавливают подачу света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске восстановили свет на шести улицах после норд-оста. Энергоснабжение снова работает на улицах: Ульяновская, Калужская, Владимировская, Луначарского, Холмистая, Промышленная.

- Специалисты НЭСК продолжают восстанавливать энергоснабжение в Больших Хуторах, на улицах Майская, Головань, в переулке Майский. Также в районе улиц Путевая, Наконечная, Джакобия и в переулке Еленский, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в связи с ремонтом тепловой сети по улице Кутузовской, от котельной Сипягина,6 с 15:30 нет теплоснабжения в 12 многоквартирных домах по улицам Щорса, Сипягина, Видова, Кутузовской.

Работы должны завершить к 21:00.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что во всех сельских округах Анапы восстановили свет после урагана.