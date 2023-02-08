Мужчина переписывался в одной из соцсетей с гражданином США

ФСБ Кубани вынесло предостережение жителю Армавира о госизмене за постановочное видео для спецслужб США. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ведомства.

Так, житель Армавира переписывался в одной из соцсетей с гражданином США. Собеседник указал ему снять постановочные видео, дискредитирующие работу органов правопорядка при проведении несанкционированных протестов в регионе. Материалы планировалось передать в посольство США в Москве и использовать против безопасности РФ.

- От имени органов безопасности жителю Армавира объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.