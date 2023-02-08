Краснодарцев приглашают присоединиться к акции «Свеча памяти в каждом окне» 12 февраля

Присоединиться к акции может любой желающий Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Акция «Свеча памяти в каждом окне» пройдет в Краснодаре к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Жители города 12 февраля в 19:00 зажгут свечи и поставят на окна в память об участниках оккупации, освободителях города. Присоединиться к акции может любой желающий.

- Эта акция - одна из возможностей сказать спасибо всем воинам, защищавших нашу Родину ценой своей жизни, - отметил директор департамента внутренней политики Станислав Харьковский.

К 80-летию освобождения Краснодара в городе организуют более 200 мероприятий. Кроме того, исторические факты, воспоминания и биографии ветеранов-освободителей, архивные фотографии ежедневно публикуют в telegram-канале «80 лет со дня освобождения Краснодара».