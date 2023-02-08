На дорогах Краснодара ночью работали более 40 спецмашин Фото: пресс-служба городской администрации

Мэр Краснодара поблагодарил сотрудников коммунальных служб за расчистку улиц от снега. Около 670 человек второй день расчищают и обрабатывают тротуары, подземные пешеходные переходы и остановки.

- Спасибо всем неравнодушным жителям, кто в эти снежные дни, в непогоду, продолжает выполнять свой долг и делает улицы города чистыми и безопасными, - прокомментировал «Краснодарским известиям» глава города Евгений Наумов. - От имени всех краснодарцев благодарю вас за нелегкий, но такой необходимый труд.

Как отметил Евгений Наумов, работники коммунальных служб - настоящие герои, которые пришли на помощь краснодарцам в трудную минуту.

Напомним, на дорогах Краснодара ночью работали более 40 спецмашин. Для обработки наледи в городе использовали 507 тонн песко-соляной смеси.