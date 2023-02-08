На Кубани пройдет матч по хоккею с мячом и в валенках

Необычный вид спорт переживает второе рождение. Фото: пресс-службы Кубанской епархии

На Кубани пройдет Второй Сретенский зимний спортивный фестиваль по хоккею с мячом и в валенках. Организовывает спортивное мероприятие Кубанская епархия. Победителям достанется Кубок митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Соревнования состоятся 21 февраля в Ледовом дворце станицы Северской.

- Участниками фестиваля представители кубанских молодежных организаций и муниципальных образований Краснодарского края, а также православная молодежь Екатеринодарской епархии. Состязания проведут в двух возрастных категориях, - рассказали в пресс-службе Кубанской епархии.

Хоккей с мячом и в валенках представляет собой смесь хоккея с шайбой и хоккея с мячом. Принципиальное отличие в обуви игроков – вместо коньков у них на ногах валенки, и в ворота противника нужно загнать не шайбу, а теннисный мячик.

В советские времена в хоккей в валенках играли мальчишки почти в каждом дворе, а сегодня эта игра переживает свое второе рождение.