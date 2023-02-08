В Краснодаре выросла на треть мощность подстанции «Почтовая»

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В краснодарском микрорайоне Гидростроителей в рамках инвестиционной программы прошла модернизация высоковольтной подстанции «Почтовая». Энергетики заменили трансформаторы мощностью 10 мегавольт-ампер на более мощные 40 мегавольт-ампер каждый и установили новое оборудование. Благодаря этому мощность подстанции увеличилась до 80 мегавольт-ампер. Также полностью автоматизированным стало управление энергообъектом.

— Это один из ключевых питающих центров, от которого зависит обеспечение электроэнергией 70 тысяч человек и более 70 социально значимых объектов. Реконструкция подстанции позволила не только повысить надежность электроснабжения краевой столицы, а также сформировать запас для подключения новых потребителей, — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Техническую модернизацию подстанции провели с использованием современного оборудования российского производства.