Центр поддержки экспорта Кубани стал шестым в стране по эффективности

Кубанский центр поддержки экспорта вошел в топ-10 по стране. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Центр поддержки экспорта Краснодарского края занял шестое место в России по итогам 2022 года. По сравнению с прошлым годом в рейтинге Российского экспортного центра, учреждение улучшило свой результат на 20 позиций. Награждение десятки лучших ЦПЭ прошло на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.

- Такой рост свидетельствует о верном векторе работы с бизнесом. Геополитическая обстановка внесла свои коррективы в международную торговлю, но мы смогли быстро переориентироваться на рынки дружественных стран. Основной упор сделали на рынки стран СНГ, ЕАЭС, Азии и Ближнего Востока, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

В 2022 году поддержкой кубанского центра воспользовались 545 краевых компаний. Всего же специалисты учреждения оказали более 2,5 тыс. услуг, что на 14% больше, чем в 2021 году.