Около 120 млн рублей выделит Кубанский научный фонд на поддержку ученых в 2023 году

Вениамин Кондратьев высоко оценил вклад ученых в социально-экономическое развитие края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Финансирование Кубанского научного фонда за два года превысило 227 миллионов рублей. В 2023 году фонд получит более 120 млн рублей, которые будут направлены на финансирование самых амбициозных и эффективных научных проектов. Вклад ученых в социально-экономическое развитие Краснодарского края высоко оценил губернатор региона.

– Наука – наш главный фактор обновления всех сфер жизни. Ведь именно ученые способствуют развитию общества. Для того, чтобы исследования не оставались теорией, в регионе два года назад появился Кубанский научный фонд. Благодаря ему поддержку получили более 30 проектов на сумму свыше 227 миллионов рублей. В этом году направят еще около 120 миллионов рублей, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Научные исследования и разработки на Кубани выполняют 107 организаций. Кубань - один из немногих субъектов, в котором ученые могут рассчитывать на финансовую поддержку властей.