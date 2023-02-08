В Крымском районе могут появиться особо охраняемые природные зоны

В границах муниципалитета уже создали 8 ООПТ регионального значения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Территории Крымского района обследовали на предмет создания особо охраняемых природных зон. Работы были проведены по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.

– Крымскому району необходимо увеличить количество охраняемых природных территорий. Специализированные научные организации детально изучат уникальность природных комплексов муниципалитета, – рассказал вице-губернатор края Роман Лузинов.

В границах Крымского района уже создали восемь ООПТ регионального значения. Под защиту краевого закона попали природный парк «Маркотх», «Гладковские сопки», Крымский государственный зоологический заказник, «Долина реки Чекубс», «Грязевой вулкан Шуго», «Массив дуба черешчатого Школьный», «Массив Крымской сосны» и «Дуб Великан». Общая площадь территорий составляет более 23 тыс. га.