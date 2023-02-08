В Темрюкском районе под перевалку аммиака и минеральных удобрений выделят почти 10 га сельхозземель

Темрюкский район. Фото: t.me/sovetMOTR

На Кубани в Темрюкском районе под перевалочный комплекс аммиака и минеральных удобрений выделили 96,3 тыс. квадратных метров земель сельхозназначения, сообщает РБК-Краснодар. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора региона Вениамина Кондратьева, появилось на сайте администрации региона.

- Перевести земельные участки общей площадью 96 340 кв м, в том числе земельный участок площадью 3007 кв. м, земельный участок площадью 87680 кв. м с кадастровым номером, земельный участок площадью 2667 кв. м с кадастровым номером, земельный участок площадью 2986 кв. м с кадастровым номером, расположенные в Темрюкском районе, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, - говорится в распоряжении.

Всего для размещения перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн тонн в год будут выделены четыре земельных участка.

Инвестор планирует вложить в объект около 40 млрд рублей. Комплекс планируют построить до 2025 года, здесь будут созданы 500 новых рабочих мест для жителей Темрюкского района.