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НовостиОбщество8 февраля 2023 18:41

В Сочи для реставрации Зимнего театра инженеры создадут его 3D модель

Реставраторы уже начали подготовку к комплексным реставрационным работам
Евгения ХАЛИКОВА
Зимний театр ждет реконструкция. Фото: пресс-службы администрации Сочи

Зимний театр ждет реконструкция. Фото: пресс-службы администрации Сочи

В Зимнем театре Сочи началась подготовка к комплексным реставрационным работам. Предварительно реставраторы и инженеры создадут 3D модель учреждения. Сейчас специалисты сканируют внутренние помещения и фасад театра.

– Сейчас уже завершены первичный и визуальный осмотры здания. Спектакли были приостановлены во время проведения работ. Сейчас концертная деятельность полностью возобновлена. Согласно заключению экспертизы, здание может безопасно эксплуатироваться, – рассказал директор департамента строительства администрации Сочи Александр Евсюков.

Далее уже без вмешательства в рабочий график театра пройдут визуально-инструментальные обследования помещений, в том числе с помощью квадрокоптера. Зимний театр был возведен в 1937 году. Даже спустя более 80 лет он остается визитной карточкой Сочи.

Работы по проектированию завершатся осенью 2023 года. Тогда же определят сроки проведения реставрации Зимнего театра.