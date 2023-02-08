В Новороссийске авария оставила без света жителей сотни улиц

В Новороссийске нет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Непогода оставила без электроэнергии жителей нескольких населенных пунктов Новороссийска. Ураган оборвал линии электропередачи и стал причиной серьезной аварии.

- Повреждение на линии в Раевской. Без света осталось большое количество жителей. Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Восстановительные работы могут затянуться до утра, - сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

В ближайшее время в обесточенные населенные пункты будут направлены обеспечим станице 15 генераторов. Но даже такое количество всей потребности это не покроет.