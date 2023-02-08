Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 19:06

В Ейске прокуратура выявила скрытые доходы и имущество у 18 муниципальных служащих

Сотрудники районной администрации привлечены к дисциплинарной ответственности
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

В Ейском районе сотрудники межрайонной прокуратуры о время проверки деклараций выявили нарушения антикоррупционного законодательства. По данным ведомства 18 муниципальных служащих скрыли данные о доходах и имуществе.

- Установлено, что муниципальными служащими были сокрыты данные о доходах на общую сумму свыше 5 млн рублей, о находящихся в собственности и пользовании трех объектов недвижимости, а также 27 кредитных счетов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По выявленным нарушениям закона главе района было внесено представление. К дисциплинарной ответственности привлекли 18 сотрудников администрации.