В Ейске прокуратура выявила скрытые доходы и имущество у 18 муниципальных служащих

Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

В Ейском районе сотрудники межрайонной прокуратуры о время проверки деклараций выявили нарушения антикоррупционного законодательства. По данным ведомства 18 муниципальных служащих скрыли данные о доходах и имуществе.

- Установлено, что муниципальными служащими были сокрыты данные о доходах на общую сумму свыше 5 млн рублей, о находящихся в собственности и пользовании трех объектов недвижимости, а также 27 кредитных счетов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По выявленным нарушениям закона главе района было внесено представление. К дисциплинарной ответственности привлекли 18 сотрудников администрации.