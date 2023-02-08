На улицах Краснодара всю ночь будут работать 40 снегоуборочных машин

Ночью улицы Краснодара продолжат расчищать от снега и обрабатывать от скользкости. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Ночью на улицах краевого центра продолжат работать более 40 комбинированных машин. В течение дня спецтехника работала на основных городских на магистралях, а вечером и ночью продолжат расчищать от снега и обрабатывать от скользкости второстепенные дороги Краснодара.

- Специалисты мусороуборочной компании обработают противогололедными материалами тротуары, остановки общественного транспорта и подземные пешеходные переходы, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Расчистка территорий вблизи частных домов находится в ответственности собственников. Во дворах многоквартирных домов работают сотрудники управляющих компаний. Горожане могут пожаловаться на бездействии по телефонам горячей линии.