В Новороссийске после крупной энергоаварии развернули пункты временного размещения

Жители Новороссийска остались без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске после серьезной энергоаварии открылись пункты временного размещения длю людей, оставшихся без света. Пункты временного размещения готовы к приему жителей в станице Раевской.

- В станице Раевской в администрации Раевского сельского округа и на базе школы № 24 могут разместиться жители, которые остались без отопления и энергоснабжения, - уточнил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Напомним, непогода вывела из строя ЛЭП, в результате чего без благ цивилизации остались жители сотни улиц станицы Раевской и хутора Убых. На место были направлены 15 генераторов. Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий аварии.