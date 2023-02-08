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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 19:56

В Новороссийске после крупной энергоаварии развернули пункты временного размещения

В станице Раевской открыты два временных пункта, где можно дождаться возобновления энергообеспечения
Евгения ХАЛИКОВА
Жители Новороссийска остались без света.

Жители Новороссийска остались без света.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске после серьезной энергоаварии открылись пункты временного размещения длю людей, оставшихся без света. Пункты временного размещения готовы к приему жителей в станице Раевской.

- В станице Раевской в администрации Раевского сельского округа и на базе школы № 24 могут разместиться жители, которые остались без отопления и энергоснабжения, - уточнил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Напомним, непогода вывела из строя ЛЭП, в результате чего без благ цивилизации остались жители сотни улиц станицы Раевской и хутора Убых. На место были направлены 15 генераторов. Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий аварии.