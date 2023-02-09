Что произошло за ночь 9 февраля в Краснодарском крае

В Краснодаре водитель маршрутки избил пассажира из-за сломанного платежного терминала. Пассажир написал заявление в полицию.

В Ейске прокуратура выявила скрытые доходы и имущество у 18 муниципальных служащих. Сотрудники районной администрации привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Новороссийске после крупной энергоаварии развернули пункты временного размещения. В станице Раевской открыты два временных пункта, где можно дождаться возобновления энергообеспечения.

В горах Сочи получила травму колена организатор соревнований по ски-альпинизму. Женщину на вертолете транспортировали в больницу.