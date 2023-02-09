Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 февраля 2023 2:21

Что произошло за ночь 9 февраля в Краснодарском крае

В Краснодаре водитель маршрутки избил пассажира из-за сломанного платежного терминала
Алексей ГУК

В Краснодаре водитель маршрутки избил пассажира из-за сломанного платежного терминала. Пассажир написал заявление в полицию.

В Ейске прокуратура выявила скрытые доходы и имущество у 18 муниципальных служащих. Сотрудники районной администрации привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Новороссийске после крупной энергоаварии развернули пункты временного размещения. В станице Раевской открыты два временных пункта, где можно дождаться возобновления энергообеспечения.

В горах Сочи получила травму колена организатор соревнований по ски-альпинизму. Женщину на вертолете транспортировали в больницу.