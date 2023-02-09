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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 4:17

В Сочи разыскивают пропавшего 6-летнего мальчика

Его потеряли вечером 8 февраля
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/la_krd_krai

Фото: t.me/la_krd_krai

В Сочи пропал 6-летний Владислав Никитин. Мальчик в 18 часов вышел на прогулку и не вернулся. Находился на улице ребенок один или с родителями, неизвестно.

- Приметы: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Мальчик был одет в черную куртку с бежевыми вставками, черную кофту, черные штаны с красными вставками и темно-синие тканевые тапочки.

Всем, кто видел ребенка, просят сообщить по телефонам: 89282056347, 89887651536. Или позвонить на горячую линию поискового отряда: 88007005452.