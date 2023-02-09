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НовостиОбщество9 февраля 2023 4:39

Мэр Краснодара поздравил с 75-летием Почетного гражданина Константина Пуликовского

Он возглавляет ветеранскую организацию
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/emnaumov

Фото: t.me/emnaumov

9 февраля юбилей отмечает Почетный гражданин Краснодара, председатель городского Совета ветеранов генерал-лейтенант Константин Пуликовский. С днем рождения его поздравил мэр города.

- От лица всех краснодарцев поздравляю юбиляра с праздником! Желаю крепкого здоровья, энергии, новых успехов и всего самого доброго, - написал Евгений Наумов в телеграм-канале.

Константин Борисович возглавляет городскую организацию ветеранов. Он участвовал в боевых операциях в горячих точках, контртеррористических спецоперациях на Северном Кавказе.