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НовостиОбщество9 февраля 2023 4:42

Погода в Адыгее 9 февраля 2023: сохранится минусовая температура

В Адыгее днем 9 февраля температура воздуха опустится до -4 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 9 февраля 2023

Узнали, какой будет погода в Адыгее 9 февраля 2023

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 9 февраля 2023 года.

В Адыгее 9 февраля ожидается холодный день. Температура воздуха днем достигнет -4 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, 4 м/с. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ночью температура опустится до -11 градусов.

В Лаго-наки погода будет малооблачная. В светлое время суток воздух прогреется до -1 градуса. Ветер северный, северо-восточный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -12 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.