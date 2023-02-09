Растущее давление разгонит облака со снегом и дождем над Краснодаром

Фото: центр "Фобос", meteovesti.ru

9 и 10 февраля в Краснодаре и крае осадков не ожидается. Облака со снегом и дождем разгонит растущее давление. Об этом сообщил метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня, 9 февраля, управление погодой на Кубани перейдет к скандинавскому антициклону. Надвигаясь с севера, он поспособствует рассеиванию облаков и оградит регион от осадков, - сообщил специалист.

При этом, после активного ночного выхолаживания, дневные температуры ожидаются на -3-4 градуса ниже климатической нормы.

- Температура воздуха днем в Краснодаре будет держаться на отметках до -5 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы, - отметил Михаил Леус.