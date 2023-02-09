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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 5:17

В станице Раевской под Новороссийском восстановили энергоснабжение

Аварийная бригада работала всю ночь
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Аварийные бригады продолжают работать на местах

Аварийные бригады продолжают работать на местах

Три тысячи жителей станицы Раевская под Новороссийском остались без электричества и тепла вечером 8 февраля. Там загорелся трансформатор и обесточил населенный пункт. После серьезной энергоаварии на месте открыли пункты временного размещения для людей, оставшихся без света.

Утром 9 февраля стало известно, что энергоснабжение полностью восстановлено.

- В 4:23 9 февраля энергоснабжение Раевской было восстановлено. Сейчас работы ведут в селе Борисовка, а также в районе улиц Алиготе, Жемчужная, Аметистовая, - сообщили в оперштабе.