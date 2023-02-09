В станице Раевской под Новороссийском восстановили энергоснабжение

Аварийные бригады продолжают работать на местах

Три тысячи жителей станицы Раевская под Новороссийском остались без электричества и тепла вечером 8 февраля. Там загорелся трансформатор и обесточил населенный пункт. После серьезной энергоаварии на месте открыли пункты временного размещения для людей, оставшихся без света.

Утром 9 февраля стало известно, что энергоснабжение полностью восстановлено.

- В 4:23 9 февраля энергоснабжение Раевской было восстановлено. Сейчас работы ведут в селе Борисовка, а также в районе улиц Алиготе, Жемчужная, Аметистовая, - сообщили в оперштабе.