На Кубани продлили штормовое предупреждение об урагане

Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Синоптики продлили штормовое предупреждение об урагане до 9 февраля. Сильный ветер на побережье сохраняется.

- Ночью и утром 9 февраля местами на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами 30-34 м/с, в отдельных районах - ураган с порывами 35-38 м/с, - предупредили в краевом гидрометцентре.

Ттемпература воздуха ночью и утром будет держаться на отметках от -5 до -9 градусов, высота волн 1,3-2,0 метров. Также ожидается обледенение судов и парение моря.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске ударил мороз - температура ночью опускалась до минус 11 градусов. В итоге город накрыл стеклянный панцирь. Все ограждения и здания около моря обледенели. Улицы и набережная превратились в глыбы льда. С трудом удается разглядеть очертания скамеек.