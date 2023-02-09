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НовостиОбщество9 февраля 2023 5:32

Жителям Адыгеи на приемах граждан рассказывали о льготах и пособиях

В парламенте завершилась тематическая неделя встреч с местными жителями
Валерия ГОДОВНИКОВА
Обращения местных жителей взяты на контроль. Фото: пресс-служба Госсовета-Хасэ Адыгеи

Обращения местных жителей взяты на контроль. Фото: пресс-служба Госсовета-Хасэ Адыгеи

В Адыгее завершилась тематическая неделя приема граждан. Обращения жителей рассматривали и совместно решали сенаторы Российской Федерации, депутаты всех уровней, представители профильных республиканских министерств и ведомств, организаций-партнеров.

- Жителей интересовали региональные и федеральные меры социальной поддержки, начисление пенсий, льготы и пособия, - сообщили в пресс-службе Госсовета-Хассэ Адыгеи. - Несколько обращений касались вопросов мобилизации и поддержки семей участников СВО.

Кроме того, граждан волновало лекарственное обеспечение и благоустройство улиц. Обращения местных жителей взяты на депутатами на контроль. Некоторые из них удалось разрешить на месте.