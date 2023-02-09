Жителям Адыгеи на приемах граждан рассказывали о льготах и пособиях

Обращения местных жителей взяты на контроль. Фото: пресс-служба Госсовета-Хасэ Адыгеи

В Адыгее завершилась тематическая неделя приема граждан. Обращения жителей рассматривали и совместно решали сенаторы Российской Федерации, депутаты всех уровней, представители профильных республиканских министерств и ведомств, организаций-партнеров.

- Жителей интересовали региональные и федеральные меры социальной поддержки, начисление пенсий, льготы и пособия, - сообщили в пресс-службе Госсовета-Хассэ Адыгеи. - Несколько обращений касались вопросов мобилизации и поддержки семей участников СВО.

Кроме того, граждан волновало лекарственное обеспечение и благоустройство улиц. Обращения местных жителей взяты на депутатами на контроль. Некоторые из них удалось разрешить на месте.