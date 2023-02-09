В Краснодаре продолжают чистить и обрабатывать от наледи пешеходные зоны

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В Краснодаре тротуары, подземные переходы и остановки чистят и обрабатывают от наледи с 5 утра. С ночи продолжается работа и комбинированных машин на дорогах, по городу работает 44 спецтехники.

- На улицах пешеходные зоны обрабатывают более 600 человек. Вблизи частных домов территории расчищают собственники. А во дворах многоквартирных домов – управляющие компании, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Пока сохраняется минусовая температура, водителей просят, по возможности, не использовать личные автомобили, и не выезжать на летней резине.

Ранее мэр города поручил усилить контроль за расчисткой снега вокруг контейнерных площадок, чтобы мусороуборочная техника могла беспрепятственно подъезжать к бакам.