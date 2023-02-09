В Анапе отмечают 100 лет гражданской авиации. Фото: t.me/anapaofficial

В день авиации в Анапе вспомнили авиаконструктора Андрея Корытина. Он 35 лет занимался проектированием, летными испытаниями морской авиационной техники.

- Коллектив конструкторов создал гидросамолет МБР-2, который участвовал в сражениях на всех флотах Военно-Морских сил в годы Великой Отечественной войны. Он проявил себя в боях за оборону Ленинграда, Одессы, Севастополя, в битве за Кавказ. Также авиаконструктор создал самолета-амфибию Бе-12 «Чайка», который предназначался для борьбы с подводными лодками и спасения людей на воде. На нем было установлено 42 мировых рекорда, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что Андрей Корытин провел всю пенсию в Анапе. Он увлекался археологией и возглавлял местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В память о знаменитом жителе города в 1990 году установили мемориал. Сегодня в честь него в краеведческом музее пройдет выставка.