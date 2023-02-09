Фильмы-призеры международного кинофестиваля покажут в Майкопе

В ДК «Гигант» местные жители могут увидеть киноальманах «Люди дела» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фильмы-призеры международного кинофестиваля «Эха» покажут в Майкопе. 9 февраля в ДК «Гигант» местные жители могут увидеть киноальманах «Люди дела» .

- Также показ фильма проводится в рамках III открытого республиканского фестиваля-конкурса «Адыгея, я люблю тебя!», который стартовал 1 февраля 2023 года, - рассказали в пресс-службе минкультуры Адыгеи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Адыгейском государственном университете стартовала Неделя науки. Участников ждут открытые лекции и мастер-классы.