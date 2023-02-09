Жители и туристы Сочи могут проголосовать за дизайн остановок

Жители и туристы могут проголосовать за дизайн павильонов.

Администрация Сочи планирует обновить остановки на курорте. Жители и туристы могут проголосовать за дизайн павильонов.

- В рамках трехлетнего плана модернизации остановочных павильонов в Сочи до конца этого года планируют заменить 222 модуля, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

В Центральном районе появится 95 новых остановок, в Лазаревском - 31, в Адлерском - 27, в Хостинском - 69. Все павильоны будут выполнены в едином стиле. За дизайн остановки может проголосовать в Telegram-канале МЦУ до 12 февраля.