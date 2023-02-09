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НовостиОбщество9 февраля 2023 6:18

В Майкопе попросили убрать мешающие уборке снега машины

В горе продолжают расчищать территории от последствий снегопада
Валерия ГОДОВНИКОВА
В республике задействовано 118 снегоуборочных машин

В республике задействовано 118 снегоуборочных машин

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Майкопе продолжают расчищать территории от снега. Водителей попросили убрать мешающие уборке машины.

- Отсутствие припаркованных машин на проезжей части поможет специалистам оперативно очистить город от оставшегося снега, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в республике задействовано 118 снегоуборочных машин. Также для очистки дорог используют 6,2 тысячи тонн песка, 2,3 тысячи тонн соли и 2,8 тысячи тонн пескосоляной смеси.