В Майкопе попросили убрать мешающие уборке снега машины

В республике задействовано 118 снегоуборочных машин Фото: Олег УКЛАДОВ

В Майкопе продолжают расчищать территории от снега. Водителей попросили убрать мешающие уборке машины.

- Отсутствие припаркованных машин на проезжей части поможет специалистам оперативно очистить город от оставшегося снега, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в республике задействовано 118 снегоуборочных машин. Также для очистки дорог используют 6,2 тысячи тонн песка, 2,3 тысячи тонн соли и 2,8 тысячи тонн пескосоляной смеси.