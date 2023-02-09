Депутата Сочи лишили полномочий за сокрытие 61 миллиона рублей дохода

На очередной сессии ГорСобрания Сочи было проведено тайное голосование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Сочи проверила соблюдения антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что депутат Городского Собрания Сочи скрывал доходы.

- Выявлены факты нахождения в пользовании объекта недвижимости, участия в трех коммерческих организациях, а также банковских счетов, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

К слову, на счет супруги поступили 61 миллион рублей. Хотя доход всех членов семьи меньше. Прокуратура попросила предоставить документы, подтверждающие их законы. Однако депутат данное указание не выполнил.

На очередной сессии ГорСобрания Сочи было проведено тайное голосование. По его результатам депутата досрочно лишили полномочий.